Business news: Azerbaigian inizia esportazioni gas emergenza verso Turchia

- L'Azerbaigian ha iniziato ad esportare gas d'emergenza verso la Turchia, nella speranza di soddisfare il fabbisogno energetico del Paese alleato, parzialmente scoperto dalla diminuzione delle forniture gasiere dall'Iran. Lo ha dichiarato Fatih Donmez, il ministro dell'Energia di Ankara, durante una conferenza stampa in settimana. Da quanto dichiarato dal ministro, Baku ha iniziato a esportare verso Ankara una quantità di gas compresa tra i 4 e 5 milioni di metri cubi al giorno, in aggiunta ai 7 milioni di metri cubi giornalieri solitamente forniti, e prevede di continuare a farlo fino a inizio marzo. La decisione è giunta dal momento che il gas importato dall'Iran non ha ancora raggiunto i livelli precedenti al malfunzionamento tecnico di un gasdotto sulla tratta Kirkuk-Ceyhan registrato a metà gennaio. Infatti, gli ufficiali iraniani hanno comunicato ai colleghi turchi che, a causa delle dure condizioni metereologiche invernali, le riparazioni potranno essere ultimate solo in primavera. L'Azerbaigian, dopo la Russia e l'Iran, è il terzo principale fornitore di gas della Turchia. (Tua)