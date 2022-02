Sardegna: green pass nelle scuole dell'Isola, arriva il no dei Cobas a controlli per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No al controllo del green pass ad alunni e studenti delle scuole della Sardegna. Lo chiede il comitato Cobas che diffida i dirigenti scolastici e fa un appello “ai colleghi, contro le circolari interne dei Ds che invitano o delegano in particolare i docenti, al vergognoso controllo del green pass sui nostri alunni”. “La diffida – si legge in una nota - è stata inviata a tutti i Dirigenti Scolastici della Sardegna, al Ministero dell’Istruzione, al Dirigente dell’Usr Sardegna ed ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari”. Nicola Giua di Cobas Scuola Sardegna ha sottolineato che "negli ultimi giorni abbiamo avuto notizia che in diversi istituti scolastici della Sardegna (anche in circoli didattici e istituti comprensivi), taluni dirigenti Scolastici abbiano emesso comunicazioni indirizzate a docenti e Ata con le quali invitano, o addirittura delegano, tale personale ad operare il controllo sugli alunni con la verifica circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza degli alunni, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 o la verifica delle dichiarazioni, caricate sul registro elettronico dalle famiglie, attestanti le date di vaccinazione degli alunni e, ove possibile, con il controllo del green pass tramite i dispositivi mobili nei quali è stata installata l’app del governo VerificaC19”. (segue) (Rsc)