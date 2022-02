Sardegna: green pass nelle scuole dell'Isola, arriva il no dei Cobas a controlli per gli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cobas hanno contestato fin dall’inizio l’obbligo di possesso ed esibizione del cosiddetto 'certificato verde Covid19' da parte di docenti e Ata, nonché il successivo green pass rafforzato per poter accedere e lavorare nelle nostre scuole. “Riteniamo che la differenziazione prevista nella norma su richiamata tra ragazzi e bambini vaccinati e non vaccinati (per la frequenza scolastica) – spiegano ancora i Cobas - sia gravemente discriminatoria, aberrante, nonché inutile ed in contrasto con vari principi generali, come detto, sia del nostro ordinamento che di quello comunitario. Tale discriminazione appare, altresì, contradditoria in assenza di alcun espresso obbligo vaccinale e tende chiaramente, anche in questo caso, esclusivamente a “spingere” le famiglie alla vaccinazione dei propri figli”. “Ad ogni buon conto – concludono i Cobas - segnaliamo che la delega di tale attività non può essere affidata al personale Docente e Ata poiché tale attività di controllo e verifica da parte del personale della scuola non è statuita da alcuna norma né, ovviamente, è contrattualmente prevista. Inoltre, tale attività potrebbe rivestire responsabilità per possibili violazioni della privacy”. (Rsc)