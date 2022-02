Regno Unito: Johnson contattato da polizia in indagine sulle feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson è stato contattato dalla polizia metropolitana di Londra come parte dell’indagine sulle feste tenute a Downing Street nonostante le restrizioni anti Covid. Un questionario formale gli è stato inviato nella serata di ieri, come ha riferito l’emittente “Sky News”. Un portavoce del governo ha confermato. Johnson ha ora sette giorni per rispondere. Il documento è in corso di invio a tutti coloro che la polizia ritiene possano aver partecipato agli eventi a Downing Street. Come ha spiegato la polizia, il documento ha valore legale. (Rel)