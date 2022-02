San Valentino: Coldiretti, un italiano su due regala fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un italiano su due (53 per cento) che fa regali per San Valentino sceglie quest'anno di donare piante e fiori. E' quanto emerge dall'indagine on line condotta dal sito www.coldiretti.it sui doni preferiti per la festa degli innamorati con la mobilitazione dei mercati degli agricoltori di Campagna amica per offrire il meglio delle produzioni made in Italy. Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all'aperto la festa di San Valentino diventa, infatti, quest'anno - sottolinea la Coldiretti in una nota - il simbolo di un primo ritorno alla normalità ma anche l'occasione per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia nonostante le gravissime difficoltà legate all'aumento dei costi energetici che stanno mettendo in ginocchio le serre. Il risultato è che i doni floreali per la giornata degli innamorati vengono largamente preferiti rispetto a cioccolatini (25 per cento), capi di abbigliamento (11 per cento) e gioielli (11 per cento). Non tutti sanno però che i fiori hanno un loro linguaggio ben definito e per non sbagliare ed evitare gaffe imbarazzanti i tutor della Coldiretti sono entrati in azione per rivelarne il significato e il galateo. Se il colore rosso significa passione ardente, quello bianco - spiega la Coldiretti - testimonia l'amore puro e spirituale mentre il colore corallo rivela il desiderio. Ancora la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l'arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine. Particolare attenzione va prestata alla rosa di colore giallo perché oltre a simboleggiare un amore disperato e geloso, potrebbe anche comunicare tradimento o amore in declino. (segue) (Com)