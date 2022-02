San Valentino: Coldiretti, un italiano su due regala fiori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi riceve dei fiori in dono e li vuole fare durare il più a lungo possibile una volta a casa, è opportuno accorciare il gambo di 3-4 centimetri nella parte finale dello stelo, non con le forbici ma con un coltello affilato e con un taglio netto e obliquo. I fiori vanno quindi immersi in acqua fresca e pulita, con il piccolo trucco di sciogliervi un'aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d'acqua al fine di impedire la formazione di batteri che ostruirebbero i canali per portare l'acqua al fiore. L'acqua va cambiata una volta al giorno - conclude la Coldiretti - e occorre evitare l'esposizione a luce diretta, le correnti d'aria sia calda sia fredda e le fonti di calore. (Com)