Francia: convoglio della libertà, forze dell’ordine mobilitate a Parigi

- Diverse migliaia di persone sono arrivate sabato mattina nei dintorni di Parigi per manifestare la loro opposizione al pass vaccinale Covid, nonostante il divieto. Lo ha reso noto l’emittente “BmfTv”. Le forze dell’ordine si sono mobilitate per impedire una dimostrazione. Secondo la prefettura della polizia della capitale, gli agenti schierati sono quasi 7.200 e opereranno “nel corso di tre giorni per applicare il divieto ai convogli di veicoli”, come ha riferito la prefettura. Solamente stamane, le forze dell’ordine hanno già fatto un centinaio di multe, ha reso noto l’emittente. Il primo ministro, Jean Castex, ha promesso intransigenza nei confronti del movimento di protesta. “Se bloccano il traffico o provano a bloccare la capitale, occorre essere decisi”, ha affermato all’emittente “France 2”. Il convoglio della libertà francese si ispira al modello di mobilitazione che ha paralizzato la capitale del Canada, Ottawa. (Frp)