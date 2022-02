Repubblica Ceca: oggi partito Ano sceglierà il suo leader, Babis non ha sfidanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier ceco Andrej Babis non avrà sfidanti al congresso in cui oggi il partito Ano sceglierà il suo leader. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Babis, che viene indicato anche come uno dei nomi favoriti alle elezioni presidenziali dell’anno prossimo, ha ricevuto la nomina di tutte le regioni del Paese. Per Ano, quello di oggi è il primo congresso da formazione all'opposizione. L’ex ministro dell’Industria e del Commercio, Karel Havlicek, potrebbe diventare primo vicepresidente del partito. Anche l’ex ministra delle Finanze, Alena Schillerova, avanzerà una candidatura come vicepresidente. (Vap)