Cina: covid, autorità migratorie sospendono rilascio visti per viaggi non essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità migratorie della Cina non rinnoveranno i passaporti per viaggi non essenziali fintanto che la situazione pandemica legata alla Covid-19 rimane serie e l'attraversamento delle frontiere può rappresentare "gravi rischi alla sicurezza". I documenti di viaggio continueranno ad essere rilasciati ai cittadini per motivi di studio, lavoro o affari, si legge in un messaggio diffuso sulle reti sociali. Determinata a una maggiore stretta sugli spostamenti per il controllo della pandemia, Pechino ha inoltre smentito la voce che vengano rilasciati passaporti per motivi non essenziali. (Cip)