Ucraina: Repubblica Ceca non ha emesso raccomandazione a concittadini a lasciare il Paese

- La Repubblica Ceca non ha ancora emesso una raccomandazione ai propri concittadini affinché lascino l’Ucraina, come hanno fatto Stati Uniti e Regno Unito. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Ctk” una portavoce del ministero degli Esteri di Praga. La diplomazia ceca, ha precisato la portavoce, monitora la situazione in Ucraina e ai suoi confini. “Ogni giorno un gruppo di lavoro sull’Ucraina si riunisce al ministero degli Esteri”, ha detto. Il dicastero “sta coordinando i suoi prossimi passi all’interno dell’Unione europea e con altri alleati”. (Vap)