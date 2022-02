Sardegna: report Aspal, segnali positivi dal mercato del lavoro dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno in corso potrebbe essere l’anno della svolta. I presupposti ci sono: i dati dell’ultimo report sul mercato del lavoro in Sardegna curato dall’Osservatorio dell’Aspal mostrano che i principali indicatori si attestano sui valori molti simili e in alcuni casi anche superiori a quelli del 2019 (ultimo anno pre crisi) in particolare per quanto riguarda le attivazioni nette e la media delle posizioni lavorative giornaliere (spiegare). L’economia sarda riflette il buon andamento dell’economia italiana con l'aumento del Pil nazionale 2021 del 6,5 (contro il 5,5 di media europea) che fa ben sperare per il 2022 quando si prevede che vengano raggiunti e superati i livelli del periodo pre pandemia. Nessuno però in questo momento può prevedere quali saranno gli effetti dell pandemia a medio e lungo termine mentre nel breve, il fortissimo rincaro dei prezzi dell’energia e delle materie prime sta già stanno portando all’aumento dei costi di produzione per le imprese e alla diminuzione del potere d'acquisto per le famiglie. (segue) (Rsc)