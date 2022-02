Sardegna: report Aspal, segnali positivi dal mercato del lavoro dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottimismo e prudenza nelle parole di Maika Aversano direttrice generale dell’Aspal: “I dati del report evidenziano una ripresa nel 2021 e questo, seppur con tutta la cautela del caso, fa ben sperare per il 2022. L’Aspal continuerà a monitorare il mercato del lavoro e a portare avanti tutte le politiche necessarie per consolidare questo trend positivo” ha detto la Aversano che ha poi voluto mettere l’accento sugli interventi di modernizzazione dei servizi offerti dai CPI con l’obiettivo di migliorare l’ascolto dei cittadini e dare risposte sempre più personalizzate. “Questi aspetti - ha concluso - verranno rafforzati anche attraverso il programma nazionale G.O.L. (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) che rientra nel PNRR pensato per rilanciare l’occupazione in Italia”. Il report mette in evidenza come le posizioni a tempo determinato che nel 2020 avevano registrato un calo del 22 per cento, sono in netta ripresa nel 2021 con un + 4 per cento. Invariate invece le posizioni a tempo indeterminato grazie al blocco dei licenziamenti e al massiccio ricorso alla cassa integrazione. (segue) (Rsc)