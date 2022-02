Sardegna: report Aspal, segnali positivi dal mercato del lavoro dell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i settori i più penalizzati anche nel 2021 sono quelli per cui le misure restrittive del governo hanno inciso più che in altri (il turismo prima di tutto e quelli la cui erogazione si basa sul rapporto diretto face-to-face). Infatti il settore alberghi e ristoranti nel 2020 è quello che subito la flessione maggiore (-8 per cento rispetto al 2019) e -1 per cento nel 2021. Stabile l’industria mentre è cresciuto significativamente il settore delle costruzioni grazie agli incentivi statali: +6 per cento nel 2020 e +19 per cento nel 2021. L’occupazione femminile è sempre più penalizzata rispetto a quella maschile (nel 2020 -5 per cento in meno per le donne e -2 per cento per gli uomini) e tende a recuperare più lentamente (0 per cento contro il + 4 per cento di quella maschile). Il gap di genere dunque è stato aggravato dalla pandemia così come il gap generazionale (nel 2021 le percentuali di occupazione dei giovani hanno recuperato meno rispetto a fasce di età maggiori). Ancora il report registra una buona tenuta di chi ha titoli di studio più elevati. Dal punto di vista geografico la flessioni maggiori sono state nelle zone turistiche (Gallura, Baronia e in generale le aree costiere). Nel 2021 c’è stato invece un netto miglioramento in tutto il territorio fatta eccezione per alcune aree soprattutto nella zona del Sulcis. (Rsc)