Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo velato o a tratti localmente nuvoloso per passaggi di nubi a media-alta quota in transito da ovest a est. Temporanei spazi più soleggiati nel primo pomeriggio. Verso sera ulteriore aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali fino a molto nuvoloso su gran parte della regione. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. In Pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 10 °C.(Rem)