Milano: Polizia arresta dieci persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

- La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di un'attività investigativa svolta nei confronti di cittadini stranieri sospettati d’appartenere a due associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei cittadini camerunensi e quattro afgani. I poliziotti della Squadra Mobile, da anni impegnati nell'analisi della situazione dei flussi migratori illegali che interessano il territorio nazionale, grazie a servizi di sorveglianza dinamica, di intercettazione telefonica, e di analisi dei dati di traffico telefonico riferiti ai soggetti indagati, avrebbero documentato i legami associativi di alcuni individui presenti sul territorio milanese, di nazionalità camerunense e afgana, che farebbero parte di cellule specializzate nel trasferimento terrestre dei migranti provenienti, in particolare, dalla zona centrale dell'Africa o dall'Afghanistan. L'attività investigativa avrebbe anche evidenziato come gli stessi, in ingresso e/o in uscita dal territorio nazionale verso l'Europa, fossero diretti soprattutto verso la Francia e altri paesi di lingua francofona, bypassando le regole vigenti sulla mobilità degli stranieri. (segue) (Com)