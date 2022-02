Milano: Polizia arresta dieci persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine ha consentito di ricostruire dettagliatamente ben 29 viaggi con la precisa individuazione delle modalità di svolgimento dei trasporti e del comportamento degli autori delle condotte illecite che si sarebbero occupati di tutto l'aspetto organizzativo dei viaggi oltreconfine, dalla ricezione delle richieste dei vari migranti, e di altri trafficanti, all'attraversamento della frontiera. Per incrementare il "business" criminale, gli indagati avrebbero operato in sincrono per individuare gli appartamenti da affittare per poi ospitare i clandestini in attesa della partenza, nonché programmato i viaggi con una continua e meticolosa ricerca di disponibilità sui vari portali della mobilità condivisa, cercando i tragitti più idonei per evitare eventuali controlli delle Forze dell'Ordine. In ultimo, si sarebbero anche attivati per recuperare documenti di identità validi per l'espatrio da consegnare ai clandestini, il tutto a fronte di considerevoli guadagni (circa 500 euro per ciascun passaggio oltreconfine). (Com)