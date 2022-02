© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di una donna di 85 anni è stato trovato carbonizzato sulla poltrona nella camera in cui, intorno alle 20 di ieri sera si è sviluppato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano terra di una palazzina in viale Ventimiglia 42, al quartiere Trullo di Roma. Sul posto i vigile del fuoco e il personale sanitario del 118. (Rer)