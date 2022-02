Farnesina: l'arruolamento dei minori come soldati è una pratica aberrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Internazionale contro l’impiego dei bambini nei conflitti armati, l’Italia ribadisce con forza che l’arruolamento dei minori come soldati è una pratica aberrante: ogni bambino, ovunque nel mondo, ha diritto di vivere in sicurezza e di godere della propria infanzia e della propria innocenza, al riparo dai combattimenti, dalle violenze e dagli abusi. Lo riferisce la Farnesina in una nota. La pandemia ha ulteriormente esacerbato le criticità preesistenti nelle zone di conflitto armato, rendendo in particolare ancora più difficile garantire il diritto all’istruzione: secondo l’ultimo Rapporto della rappresentante speciale Onu per i bambini nei conflitti armati, nel 2020 si sono registrate un numero complessivo di 26.425 gravi violazioni e abusi dei diritti fondamentali dei minori che vivono in situazioni di conflitto armato, in particolare 856 attacchi a scuole e ospedali. "E’ necessario quindi rinnovare il nostro impegno per tutelare l’incolumità dei bambini che vivono in contesti di conflitto armato e per difendere i loro diritti fondamentali", prosegue la nota. (segue) (Com)