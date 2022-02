Farnesina: l'arruolamento dei minori come soldati è una pratica aberrante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ultima Conferenza quadriennale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa del 2019, aggiunge la Farnesina, l’Italia ha presentato un impegno solenne in questo senso, aperto all’adesione di altri Paesi, che ha raggiunto in pochissimi giorni un numero record di sottoscrizioni da parte di altri Stati e organizzazioni ella società civile, risultando l’impegno più sostenuto dell’intera Conferenza. "Abbiamo aderito nel 2015 alla “Dichiarazione sulle Scuole Sicure” e incoraggiamo gli altri Stati a aderirvi e a darvi attuazione, come ribadito in occasione della Quarta Conferenza Internazionale sulle “Scuole sicure”, ospitata dalla Nigeria a ottobre 2021. Oltre a prevedere dei moduli formativi specifici per le nostre forze armate, l’Italia organizza eventi internazionali di sensibilizzazione sul tema dei bambini nei conflitti armati", prosegue il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’Italia, conclude la nota, si confronta e collabora con le organizzazioni della società civile, come il “Network delle Università per i bambini nei conflitti armati”, la prima rete inter-universitaria internazionale a favore della protezione dei diritti e della sicurezza dei bambini nei conflitti armati promossa dall’Università di Perugia, la Croce Rossa Italiana e Save the Children. (Com)