Business news: governatore Banca centrale olandese, aumento inflazione durerà oltre l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dell'inflazione durerà fino alla prossima estate, se non oltre. Lo ha detto il governatore della Banca centrale olandese, Klaas Knot, nel programma televisivo "Buitenhof", ripreso dall'emittente "Nos". Knot prevede il primo rialzo dei tassi di interesse nel quarto trimestre di quest'anno, pur sottolineando che l'attuale politica della Bce sta già portando a costi di finanziamento più elevati. "Credo, sulla base di questa analisi, che l'inflazione nell'eurozona rimarrà al di sopra del 4 per cento per la maggior parte di quest'anno", ha detto Knot. Poiché il tasso di inflazione olandese è attualmente superiore a quello del resto dell'eurozona, ciò potrebbe "senza dubbio" valere anche per i Paesi Bassi. La maggiore inflazione di quest'anno si estenderà anche al prossimo anno, prevede Knot. In un periodo di alta inflazione, la banca centrale dovrebbe aumentare i tassi di interesse. Ciò ha un effetto di raffreddamento sull'economia, in modo che i prezzi aumentino meno rapidamente; prima però, secondo Knot, il programma di acquisto della Bce deve essere ulteriormente ridotto. (Beb)