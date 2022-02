Business news: Spagna, Bip&Drive, nel 2021 ottiene fatturato di 14,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bip&Drive, piattaforma di pagamenti di pedaggio elettronico e di altri servizi relativi al conducente partecipata da Abertis, Cintra, Itínere e CaixaBank lo scorso anno ha ottenuto un fatturato di 14,5 milioni di euro, il 9 per cento in più rispetto al 2020. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la piattaforma conta oltre 1,2 milioni di clienti, in particolare in Spagna, Italia, Francia e Regno Unito. La sfida immediata è quella di consolidarsi come una delle applicazioni multiservizio (superapp) che sopravvivrà al boom tecnologico che attualmente circonda la mobilità. "Per noi è chiaro che l'utente non vorrà avere 15 applicazioni diverse sul suo cellulare per spostarsi", ha affermato il direttore generale di Bip&Drive, Josep Jové . Il suo ultimo passo è stata l'alleanza con Parkimeter per la prenotazione di parcheggi a lunga sosta in 255 località di Madrid e Barcellona e lo scorso anno la piattaforma ha gestito pagamenti per un valore di 258 milioni di euro. (Spm)