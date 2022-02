Business news: Serbia, debito pubblico si attesta al 56,9 del Pil a fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Serbia alla fine del 2021 è risultato pari a 30,13 miliardi di euro, ovvero il 56,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Lo ha reso noto il ministero delle Finanze, precisando che a fine novembre il debito pubblico era di circa 29,89 miliardi di euro, ovvero il 56,4 per cento del Pil. Alla fine del 2020 il debito pubblico della Serbia ammontava a 26,67 miliardi di euro, pari al 57 per cento del Pil. (Seb)