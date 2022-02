Business news: Spagna, sentenza Corte suprema aumenterà costo salvataggio autostrade in fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema spagnola ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da tutti i concessionari delle nove autostrade che sono fallite durante la crisi finanziaria del 2008, pronunciandosi contro il calcolo del costo che era stato fissato a poco più di un miliardo di euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Per la Corte alcune delle formule utilizzate dall'esecutivo risultano inappropriate e le ha dunque annullate. Ad esempio, si terrà conto del fatto che gli investimenti fatti dallo Stato per mettere a norma le strade salvate non si riferiranno mai allo stato in cui erano quando sono state aperte, ma piuttosto a quello in cui erano quando sono state liquidate. In totale, ci sono nove sentenze che sostengono parzialmente le richieste delle aziende, sette di loro in risposta ai ricorsi presentati dai sette concessionari delle nove strade, un altro presentato direttamente da Sacyr, Acs e Iberpistas (Abertis) e un altro da Bankia. Questo importo è il risultato della sottrazione dal costo dei lavori, delle espropriazioni e degli importi necessari per prendere in carico i pagamenti futuri. I salvataggi più costosi sono quelli delle strade situate fuori Madrid, come la AP-36 Ocana-La Roda (Albacete), che ammonta a 320 milioni di euro, la tangenziale di Alicante (308 milioni di euro) e la Cartagena-Vera (283 milioni di euro). Secondo alcune stime, alla luce della decisione della Corte suprema il costo totale del salvataggio potrebbe superare i 3,3 miliardi di euro. (Spm)