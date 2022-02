Business news: Spagna, nel 2021 produzione industriale cresciuta del 7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la produzione industriale in Spagna è aumentata del 7 per cento rispetto al crollo del 9,1 per cento del 2020 dovuto agli effetti della pandemia del coronavirus. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), la crescita più alta per settore economico è stata nei beni di consumo durevoli (18 per cento), davanti ai beni intermedi (9,9 per cento), ai beni di consumo non durevoli (6,8 per cento). La produzione industriale spagnola recupera così la sua tendenza positiva, poiché tra il 2014 e il 2019 è migliorata ininterrottamente, anche se a tassi significativamente più moderati (tra lo 0,7 per cento e il 3,3 per cento). Nel 2021, di tutte le attività industriali che compongono la statistica, contrazioni sono state osservate solo nella fabbricazione di veicoli (-1,9 per cento) e nella fornitura di acqua, fognature e attività di gestione dei rifiuti (-0,4 per cento). (Spm)