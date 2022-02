Business news: von der Leyen, Chips Act aumenterà resilienza e contribuirà a rendere Europa leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'European Chips Act aumenterà la resilienza europea alle crisi future e contribuirà a rendere l'Europa un leader industriale nel settore. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l'adozione del collegio dei commissari dell'European Chips Act. "L'European Chips Act cambierà le regole del gioco per la competitività globale del mercato unico europeo. A breve termine, aumenterà la nostra resilienza alle crisi future, consentendoci di anticipare ed evitare interruzioni della catena di approvvigionamento", ha dichiarato. "E a medio termine, contribuirà a rendere l'Europa un leader industriale in questo settore strategico", ha aggiunto von der Leyen. "Con l'European Chips Act, stiamo mettendo in evidenza gli investimenti e la strategia. Ma la chiave del nostro successo risiede negli innovatori europei, nei nostri ricercatori di livello mondiale, nelle persone che hanno fatto prosperare il nostro continente nel corso dei decenni", ha evidenziato la presidente della Commissione. (Beb)