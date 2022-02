Business news: Volvo investirà 9,5 miliardi di euro per stabilimento di Goteborg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica svedese Volvo investirà 10 miliardi di corone (9,5 miliardi di euro) nello stabilimento di produzione di Goteborg nei prossimi anni, puntando allo sviluppo di auto completamente elettriche. "Volvo Cars investirà 10 miliardi di corone svedesi nel suo stabilimento di produzione di Torslanda in Svezia nei prossimi anni, in preparazione per la produzione della prossima generazione di auto completamente elettriche", si legge in un comunicato. Volvo intende introdurre nuove tecnologie e processi di produzione nell'impianto, compresa una linea di assemblaggio delle batterie. L'investimento segue l'annuncio della scorsa settimana da parte di Volvo e del produttore di batterie Northvolt di costruire un impianto di batterie congiunto a Goteborg. Le due società svedesi hanno reso noto lo scorso anno che formeranno una joint venture per lo sviluppo di batterie, compresa la creazione di una gigafactory per la produzione e di un centro di ricerca e sviluppo. (Sts)