Business news: Portogallo, Iberdrola avvia 4 impianti fotovoltaici da 86 megawatt

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha avviato la realizzazione dei suoi primi quattro impianti fotovoltaici in Portogallo, con una potenza complessiva di 86 megawatt. Si tratta dei progetti Algeruz II (27,35 megawatt), Conde (13,51), Alcochete I (32,89), e Alcochete II (12,72), tutti situati nel distretto di Setubal, a sud di Lisbona. Iberdrola ha annunciato che le fasi di costruzione dei quattro impianti permetteranno la creazione di circa 500 posti di lavoro e una volta in funzione saranno in grado di generare energia pulita per più di 48 mila famiglie. Iberdrola ha attualmente un portafoglio globale di 81.800 gigawatt di energia rinnovabile, di cui 17,3 si trovano nella penisola iberica. Il gruppo ha annunciato un piano di investimenti da 150 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, 75 dei quali entro il 2025. (Spm)