Business news: Paesi Bassi, autorità di controllo contrarie a estrazione del gas a Groningen

- L'Autorità statale di supervisione delle miniere nei Paesi Bassi ritiene sbagliato proseguire con l'estrazione di gas naturale a Groningen. Lo ha affermato l'ispettore generale dell'agenzia olandese, Theodor Kockelkoren, ripreso dall'agenzia "Anp". L'estrazione del gas a Groningen da anni provoca terremoti, danneggiando le case. Kockelkoren ha affermato che sono necessarie due cose per migliorare la sicurezza nella zona: “Ridurre a zero la produzione di gas il più rapidamente possibile e rafforzare le abitazioni che ne hanno bisogno. Dal mio punto di vista sulla sicurezza delle persone a Groningen, aumentare la produzione di gas ora è davvero una cattiva idea". Il precedente governo olandese ha promesso di ridurre l'estrazione di gas a Groningen. Tuttavia, il ministro uscente dell'Economia Stef Blok ha annunciato che fra ottobre 2021 e settembre 2022 verrà estratto da Groningen quasi il doppio del gas stimato in precedenza. (Beb)