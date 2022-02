Business news: Repubblica Ceca, produzione industriale è cresciuta del 6,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale nella Repubblica Ceca nel 2021 è cresciuta del 6,4 per cento, mentre il settore delle costruzioni è cresciuto dell’1,4 per cento. E’ quanto ha riferito l’Ufficio ceco di statistica (Csu). La maggior parte dei settori industriali hanno avuto risultati positivi, dopo un calo di quasi il 7 per cento nel 2020. La produzione industriale non ha tuttavia ancora raggiunto i livelli precedenti alla pandemia di coronavirus, soprattutto per i problemi del settore automobilistico, che deve ancora fare i conti con la carenza di chip. Il valore dei nuovi ordini nell’industria è cresciuto del 14,9 per cento anno su anno (+16,2 per cento per gli ordini esteri; +12,2 per cento per quelli interni). La produzione di auto è calata del 15,8 per cento. Per quanto riguarda il commercio con l’estero, la Repubblica Ceca ha registrato un deficit per la prima volta dal 2010, pari a 1,46 miliardi di corone (oltre 60 milioni di euro). Questo disavanzo è da imputare principalmente ai prezzi del petrolio e del gas. (Vap)