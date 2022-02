Fisco: Crippa (M5s), Franco riferisca in Parlamento su Superbonus, serve chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “È necessario e urgente che il ministro Franco venga a riferire in Parlamento per fare chiarezza sulle frodi legate ai bonus edilizi, ma una cosa è certa: chi associa i 2,3 miliardi di frodi al Superbonus 110 per cento dice il falso”. Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. “Relazionando al Senato – riprende Crippa – la Guardia di Finanza ha confermato che le frodi legate alla nostra misura sono solo il 3 per cento e, d'altra parte, oggi lo stesso ministro Franco ha riconosciuto che ‘i bonus falsificati riguardano poco il 110’. Perché allora attaccare ancora il Superbonus come la causa di tutti i mali? È il momento di smetterla con boicottaggi e blocchi di vario genere, e di chiarire a quanto ammontano davvero le truffe in per ogni singola tipologia di incentivo”. Per il Superbonus il Movimento 5 stelle ha introdotto "forme di controllo che hanno funzionato ed è scorretto sostenere che a bloccare cessione dei crediti e cantieri siano state le frodi. In ogni caso, siamo pronti a intervenire per ridurre al massimo ogni possibile truffa, purché contestualmente si metta fine allo stillicidio di interventi, spesso scoordinati, che ha determinato lo stallo attuale” aggiunge. “La nostra misura è l'asse portante del Pnrr anche per scelta di questo governo. Se davvero Draghi e Franco vogliono farlo ripartire riattivando la circolazione dei crediti, si mettano in ascolto dei cittadini, dell'intero settore e del Parlamento. Altrimenti dicano chiaramente che intendono fermare una misura che ha rilanciato l’occupazione e le imprese del settore all’insegna della sostenibilità ambientale. E che soprattutto ha dato e può continuare a dare sollievo alle famiglie, ancor più oggi con l’aumento spropositato del costo dell’energia” conclude il capogruppo. (Rin)