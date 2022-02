© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come centrodestra abbiamo chiesto oggi in Consiglio dei ministri, di poter esaminare in cabina di regia, dalle prossime settimane, un allentamento delle misure" di contenimento del virus. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo a Sky Tg24.(Rin)