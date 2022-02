Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman sente segretario Affari esteri francese Delattre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha parlato oggi con il segretario generale del ministero degli Esteri francese, Francois Delattre, in merito all'accumulo di personale militare senza precedenti e non provocato della Russia ai confini dell'Ucraina e agli sforzi congiunti degli alleati della Nato, dei partner dell'Ue, dei membri del G7 e di altri partner a sollecitare la Russia ad impegnarsi in un dialogo sostanziale e franco sulle preoccupazioni relative alla sicurezza reciproca. Le parti, rende noto il dipartimento di Stato, hanno convenuto sull'importanza di continuare a difendere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.(Nys)