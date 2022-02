Business news: Spagna, governo indice gara da 1,2 miliardi di euro per fornitura elettricità allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze spagnolo ha lanciato la gara per il nuovo accordo quadro per la fornitura di energia elettrica allo Stato valutato 1,24 miliardi di euro. La gara è divisa in sei lotti, due per la terraferma e il resto per le isole Baleari, le Canarie, Ceuta e Melilla. Questa gara arriva dopo che il Consiglio dei ministri del 25 gennaio ha autorizzato la conclusione di un nuovo accordo quadro per la fornitura di energia elettrica al governo nazionale. L'accordo assegnerà i lotti alle diverse imprese e fisserà i prezzi offerti per la fornitura di elettricità durante il suo periodo di applicazione, in modo che gli enti pubblici possano poi indire le proprie gare. (Spm)