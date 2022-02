Business news: Spagna, per Cajamar nel 2021 utile di 62,2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Cajamar nel 2021 ha ottenuto un utile di 62,6 milioni di euro, il 163,6 per cento in più rispetto all'anno precedente. In un comunicato, Cajamar ha sottolineato che questo risultato mostra l'evoluzione positiva della sua attività in un anno segnato dall'evoluzione del coronavirus, "in cui la significativa generazione di reddito e riduzione delle attività irregolari permettono di continuare con il risanamento del bilancio e aumentare la solvibilità". Il margine d'interesse dell'istituto di credito è cresciuto del 10,1 per cento a 672,4 milioni di euro, mentre la sua quota nel mercato nazionale dei prestiti è stata del 2,9 per cento. (Spm)