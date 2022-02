Business news: Francia, Commissione Ue propone sostegno 4 milioni di euro a ex 473 lavoratori Selecta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto di sostenere 473 ex lavoratori dell'azienda francese di distributori automatici Selecta che hanno perso il lavoro a causa della pandemia di Covid-19 con 4 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori sfollati (Feg). Secondo la Commissione, il finanziamento aiuterà queste persone a trovare un nuovo lavoro attraverso una guida e una consulenza su misura, a sviluppare nuove competenze e ad avviare un'attività in proprio. La Francia ha chiesto il sostegno del Feg per aiutare i lavoratori licenziati presso Selecta, a seguito del calo delle vendite di prodotti tramite distributori automatici a causa della pandemia di Covid-19, delle relative restrizioni alla mobilità e all'uso del lavoro a distanza. (Beb)