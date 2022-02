Business news: Russia-Italia, ambasciatore Starace inaugura fiera Prodexpo-2022 e padiglione italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, è intervenuto all'inaugurazione della fiera Prodexpo-2022, una delle più importanti manifestazioni fieristiche dedicate ai prodotti agroalimentari in Russia e nell'Europa dell'est, e a quella del Padiglione Italia. La fiera Prodexpo, giunta alla 29ma edizione, è la più grande esposizione del settore agroalimentare nel mercato russo e rappresenta il più importante appuntamento fieristico per gli operatori del settore in Russia e nei Paesi limitrofi. L'edizione 2022 si sviluppa su 40.700 metri quadri di spazio espositivo e vede la presenza di 1.978 espositori da 42 Paesi, di cui dieci partecipano con un padiglione nazionale. (Rum)