Business news: Spagna, fondo Ifm aumenta partecipazione in Naturgy al 12,15 per cento capitale

- Il fondo d'investimento australiano Ifm ha aumentato la sua partecipazione nell'azienda energetica spagnola Naturgy al 12,15 per cento del capitale. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nell'ultima comunicazione fatta da Ifm alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) del 7 dicembre scorso la sua partecipazione in Naturgy era del 12,04 per cento. Ifm non ha ancora consolidato la sua partecipazione nella società energetica attraverso la sua presenza nel consiglio di amministrazione in quanto per farlo dovrebbe chiedere ed ottenere l'approvazione dell'assemblea degli azionisti che non è ancora stata convocata. Nell'ottobre del 2021, Ifm si era aggiudicato il 10,8 di Naturgy, nonostante l'obiettivo iniziale con la sua offerta pubblica d'acquisto (Opa) era per il 22,65 per cento del capitale dell'azienda, alla quale si era opposto il presidente di Naturgy, Isidro Faine. (Spm)