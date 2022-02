Business news: Gazprom riduce transito gas attraverso l'Ucraina del 57 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom ha ridotto del 57 per cento su base annua il transito del gas attraverso l'Ucraina a gennaio. Lo si evince dai dati del gestore del sistema di trasporto del gas (Gts) ucraino. In particolare il mese scorso il transito di gas naturale da parte del Gts ucraino è stato soltanto di 1,664 miliardi di metri cubi. Risultano in calo anche le forniture di gas a Slovacchia, Polonia e Romania, mentre il transito verso la Moldova è in leggero aumento. Il primo febbraio Gazprom ha prenotato parte della capacità del gasdotto Jamal-Europa per il transito di gas naturale attraverso la Polonia per la prima volta in 43 giorni. (Rum)