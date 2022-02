Business news: Francia, Orange si prepara a mettere fine alla rete telefonica in rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore telefonico Orange ha presentato il piano per ritirare progressivamente la rete in rame in Francia, che dovrebbe essere smantellata entro il 2030. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde" spiegando che si tratta di una infrastruttura "storica" in funzione da cinquant'anni. In Francia sono ancora 20 milioni di utenti e aziende utilizzando la rete in rame. "Pagare per due reti è un'eresia economica", ha detto Michel Combot, direttore generale della Federazione francese delle telecomunicazioni, facendo riferimento alla fibra ottica. Come riferisce il quotidiano "Les Echos", il programma prevede due tappe. La prima durerà fino al 2025 e metterà fine agli abbonamenti Adsl sulla rete in rame. La chiusura tecnica, invece, comincerà dall'anno successivo. (Frp)