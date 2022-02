Business news: Moldova, prezzo medio annuo gas potrebbe raddoppiare nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio annuo di acquisto del gas naturale per la Moldova potrebbe raddoppiare nel 2022 rispetto all'anno scorso, arrivando fino a 620 dollari per mille metri cubi. Lo ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia energetica Moldovagaz, Vadim Cheban. Alla domanda sul perché il prezzo del gas previsto è così elevato nonostante il calo dei prezzi del carburante alla fine della stagione termica, Cheban ha attribuito i rincari all'alta quotazione del prezzo del gas a gennaio. "Escludendo la regione della Transnistria, gennaio rappresenta un quinto del consumo di gas per l'intero anno. Il mese scorso il prezzo era alto, da qui la stima media annua elevata", ha dichiarato Cheban citato dall'agenzia di stampa russa "Interfax". Inoltre il dirigente ha chiarito che anche con una riduzione del prezzo del gas importato sarà molto difficile ridurre la tariffa per i consumatori finali. (Rum)