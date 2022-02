Abruzzo: Enti locali, in 34 comuni nascono uffici di prossimità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo l'elenco dei comuni nei quali verranno attivati gli uffici di prossimità: tribunale Pescara: Penne e Pianella (in associazione con Civitaquana); tribunale L'Aquila: San Demetrio ne' Vestini (in associazione con Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo); tribunale Sulmona: Castel di Sangro e Molina Aterno (in associazione con Castelvecchio Subequo, Secinaro, Goriano Sicoli, Castel di Ieri, Acciano, San Benedetto in Perillis, Gagliano Aterno); tribunale Avezzano: Capistrello e Celano; tribunale Chieti: Casalincontrada; tribunale Lanciano: Atessa, Paglieta e Tornareccio; tribunale di Teramo: Atri, Nereto e Unione dei Comuni Montani della Laga (Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana). (Gru)