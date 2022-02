Covid: Spallanzani, serve forum europeo su ricerca per scelte coordinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forum permanente europeo sulla ricerca che veda periodici scambi di esperienze, risultati di ricerche e riflessioni sulle strategie da proporre ai governi per affrontare il Covid-19. E' la proposta lanciata dall'Istituto Spallanzani di Roma nel corso del webinar scientifico, organizzato dall'ospedale romano, sulle nuove strategie di intervento per "una pandemia che cambia" alla presenza del direttore, Francesco Vaia, dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. All'incontro è intervenuto un gruppo di esperti internazionali: Christoph Berger direttore dipartimento malattie dell'ospedale pediatrico di Zurigo e presidente della commissione federale svizzera per le vaccinazioni; Alain Fischer del servizio di immunoematologia e reumatologia pediatrica, ospedale Necker-Enfants Malades di Parigi; Thomas Mertens presidente della commissione permanente sulle vaccinazioni "Robert Koch Institut" di Berlino e professore emerito di virologia e Giorgio Palù, presidente consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e professore emerito di microbiologia e virologia - Università degli Studi di Padova. L'obiettivo degli esperti è quello di promuovere nella lotta al Covid scelte sempre più basate sulla scienza e sempre più coordinate fra i vari paesi. Infine, per il direttore Vaia è necessario "rendere i farmaci antivirali disponibili anche nelle farmacie del territorio".(Rer)