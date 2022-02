Export: Di Maio, nostri imprenditori fanno differenza in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imprenditori italiani fanno la differenza in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Oggi tra Carpi e Brescia, per visitare alcune delle nostre eccellenze produttive. Insieme a imprenditori che, grazie alla loro dedizione, al loro impegno e alla loro professionalità, riescono a fare la differenza a livello internazionale", ha dichiarato Di Maio. "Ringrazio la famiglia Po e il presidente di Confapi Maurizio Casasco per avermi invitato a toccare con mano queste realtà, nelle quali dall'unione tra tradizione e innovazione nascono prodotti di assoluta qualità", ha aggiunto il ministro. "Al ministero degli Affari steri e della Cooperazione internazionale facciamo la nostra parte per supportare le aziende italiane che si affacciano sui mercati esteri con il Patto per l’export, strumento attraverso cui abbiamo già stanziato 5,7 miliardi di euro per l’internazionalizzazione. E nei primi 11 mesi del 2021 le nostre esportazioni hanno segnato il record storico di 471 miliardi di euro, con l'effetto di far girare l'economia e di creare più posti di lavoro in Italia. Continuiamo ad andare avanti sulla strada che porta al pieno rilancio", ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)