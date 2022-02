Csm: Gelmini, riforma base partenza importante ma servirà contributo Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "testo Cartabia" sulla riforma del Csm "è stato votato all'unanimità in Cdm: rappresenta una base di partenza molto positiva". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo a Sky Tg24. "E' un provvedimento rivoluzionario per quel che riguarda la conflittualità fra magistratura e politica", ha aggiunto. Forza Italia "giudica positivamente anche i nuovi criteri per la valutazione dei magistrati", ha poi ricordato il ministro sottolineando però che "ci sarà comunque bisogno di un contributo parlamentare".(Rin)