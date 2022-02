Ucraina: Draghi, sperare in dialogo ma sanzioni siano gravi in caso aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione sulla situazione in Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Mario Draghi, palazzo Chigi rende noto che è stato approfondito l'esame delle sanzioni che verrebbero adottate in caso di aggressione all'integrità territoriale dell'Ucraina. Draghi - rende noto palazzo Chigi - sostiene l'opportunità di sanzioni gravi, pur continuando a sperare in un utile dialogo. Alla riunione, organizzata da parte americana, hanno partecipato il Presidente Biden, il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz, il Primo Ministro Johnson, il Primo Ministro Trudeau, il Presidente Duda, il Presidente Iohannis, il Presidente del Consiglio Europeo Michel, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Segretario Generale della Nato Stoltenberg.(Rin)