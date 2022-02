Usa: Casa Bianca, Biden potrebbe sentire Putin su ultime tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake, ha dichiarato che probabilmente il presidente Joe Biden e l’omologo russo Vladimir Putin avranno un colloquio telefonico, a seguito delle recenti tensioni in Ucraina. "Mi aspetto che il presidente Biden si impegni in un colloquio telefonico con il presidente Putin, ma non ho nulla da annunciare per voi in questo momento", ha detto Sullivan ai giornalisti durante un briefing.(Nys)