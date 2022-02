Ucraina: media Usa, nuove immagini satellitari su accumulo forze russe al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove immagini satellitari, rilevate dalla società di osservazione spaziale statunitense Maxar, documentano un ulteriore aumento di unità e mezzi militari russi lungo i confini dell’Ucraina. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, precisando che le unità e l’equipaggiamento militare - inclusi ospedali da campo – sono dislocate vicino ai confini dell'Ucraina in Crimea, Bielorussia e Russia occidentale. Le autorità statunitensi hanno avvertito nelle ultime ore che un'invasione russa dell'Ucraina potrebbe iniziare "in qualsiasi momento". Sebbene la Russia abbia negato i piani di invasione, Mosca ha ammassato oltre 100 mila militari e diversi veicoli, inclusi carri armati e aerei da caccia, vicino ai confini settentrionali, meridionali e orientali dell'Ucraina. Sei navi da guerra russe, comprese alcune che potrebbero essere utilizzate in operazioni di sbarco anfibio contro l'Ucraina, sono entrate nel Mar Nero dal Mediterraneo per esercitazioni navali questa settimana.(Nys)