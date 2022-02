Brasile: autorità russe chiedono 5 test covid negativi per Bolsonaro prima di incontrare Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Russia hanno chiesto al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e al suo entourage di rispettare severi controlli sanitari prima di potersi avvicinarsi al presidente russo, Vladimir Putin, durante la visita di stato a Mosca, in agenda la prossima settimana. Lo riferisce in esclusiva "BBC Brasile". In base alle linee guida inviate dal Cremlino al governo brasiliano, Bolsonaro e i membri dell'entourage che si avvicineranno a Putin dovrebbero sottoporsi a test fino a cinque tamponi molecolari (Pcr-rt). I requisiti sanitari sono stati inviati a Brasilia all'inizio di febbraio, quando le autorità dei due paesi hanno definito i dettagli della visita. La raccomandazione inviata dal governo russo al ministero degli Esteri brasiliano afferma espressamente che il protocollo vale oltre che per tutti i componenti della delegazione brasiliana, compresi i passeggeri e l'equipaggio dell'aereo presidenziale, anche per il capo delegazione. (segue) (Brb)