Business news: Repubblica Ceca, furto da 10 milioni di euro per Bfi, principale produttore di biciclette

- Il principale produttore ceco di biciclette, Bike Fun International (Bfi), ha subito un furto di componenti per un valore di 250 milioni di corone (oltre 10 milioni di euro). Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Ciò rallenterà in modo significativo la produzione, che per alcuni modelli potrebbe essere rinviata fino a un anno, ha riferito all’agenzia il marketing manager Jan Butala. Il furto è avvenuto in un’area di servizio di un’autostrada in Germania, ad opera di un gruppo che secondo Butala era molto ben organizzato. “Probabilmente avevano seguito il camion fin da quando è stato caricato e i ladri hanno atteso una sosta dell’autotrasportatore”, ha spiegato. Bfi produce annualmente oltre 150 mila biciclette e ha un fatturato di circa due miliardi di corone (oltre 82 milioni di euro). L’80 per cento della sua produzione viene esportato in oltre 30 Paesi di destinazione. Bfi impiega quasi 500 persone e appartiene al gruppo Consilium del miliardario Tomas Nemec. (Vap)