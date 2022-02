Energia: Conte, Comune Milano farà sua parte, ma governo preveda ristori per imprese, famiglie ed enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che, come Comune, possiamo fare, è coniugare buone pratiche, come il contrasto allo spreco dell'energia elettrica, continuare sull'efficientamento energetico, e sollecitare un'azione governativa su cui sta lavorando il governo Draghi per ristori a imprese, famiglie ed enti locali”. Lo ha detto l'assessore al bilancio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, intervenendo sul tema del caro energia alla Tgr Lombardia. (Rem)